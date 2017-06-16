В Петербурге 93-летнего пенсионера подозревают в изнасиловании маленького внука

В Петербурге 93-летнего пенсионера подозревают в изнасиловании своего маленького 5-летнего внука. Мать мальчика, узнав о случившемся от своего ребенка, обратилась за помощью психологов и врачей.

Как сообщается, в Петербурге на горячую линию психологической помощи позвонила мать 5-летнего мальчика. Тогда, 22 апреля, она рассказала, что ее сын рассказал ей о растлении, которым с ним занимался его же 93-летний дедушка. Оператор горячей линии говорил с ребенком по громкой связи, тот рассказывал, как дедушка к нему домогался.

На следующий день мать отвела мальчика в больницу. Однако, хирург осмотрел ребенка и не нашел на его теле травм от возможного домогательства или изнасилования. По словам матери, мальчик протестовал и сильно переживал, когда его осматривал врач. Психологи, которые выслушали проблему матери, чей сын заявил, что его изнасиловал его же дедушка, обратились в полицию с просьбой выяснить обстоятельства случившегося.

Установлено, что маленький мальчик и его сестра зарегистрированы по адресу, где на самом деле живет их 93-летний дедушка по линии отца. Сейчас полиция ведет проверки, информация о случившемся уже взята на рассмотрения специалистами из следственного отдела по Фрунзенскому району ГСУ СКР по Петербургу.