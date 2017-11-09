В Челябинской области полиция вернула похищенный орден семье ветерана

В Челябинской области полиция вернула похищенную в 1970 году награду семье ветерана. Орден, который мужчина 1950 года рождения пытался продать на черном рынке, был возвращен в семью героя, этому помогли сотрудники архива Минобороны РФ.

Как сообщается, в марте 2018 года мужчина 1950 года рождения, проживающий в Златоусте Челябинской области, пытался выручить деньги за продажу ордена Красной Звезды. Полиция изъяла награду и проверила ее на подлинность, оказалось, что орден настоящий.

Полицейские привлекли сотрудников Центрального архива минобороны РФ и работников ЗАГСа Златоуста. Вместе они установили, кому на самом деле принадлежит орден времен ВОВ. Оказалось, что награда была выдана на имя Сухина Ивана Ермолаевича. Работники полиция нашли родственников ветерана – сын и внук героя живут в Челябинске.

Сын владельца ордена рассказал, что награда его отца пропала в 1970 году, когда ветеран скончался. Теперь полиция вернет награду в семью ветерана, а против мужчины, который старался продать чужой орден, уже возбудили уголовное дело.