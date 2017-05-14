Сломала мозг: в Красноярске школьница повредила голову на квесте "Морг"

29 марта 14-летняя девушка из Красноярска отправилась в больницу, посетив квест "Морг". Об этом в четверг рассказала пресс-служба регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, школьница проходила квестовую игру в здании №27 на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий". Согласно сюжету, девочка вместе со своими друзьями оказалась в абсолютно темной комнате. При перемещении вслепую она запнулась и крепко приложилась головой о металлическую дверь.

Товарищи тут же вызвали медиков. Бригада "скорой помощи" увезла пострадавшую в больницу №20, где врачи диагностировали у неё сотрясение мозга. В настоящий момент пациентка уже выписана из медицинского учреждения. А сотрудники Следственного комитета начали проверку. Они опрашивают участников инцидента и организаторов травмоопасного развлечения. Подробности произошедшего и тяжесть повреждений девочки поможет раскрыть медицинская экспертиза.