В Тюменской области женщина со злости атаковала инвалида скалкой

Женщина из Тюменской области разозлилась на мужа-инвалида и побила его кухонной скалкой. Об этом 10 мая пишет пресс-служба регионального УМВД.

Пожилой инвалид второй группы из села Исетское обратился в полицию с заявлением на свою супругу. По словам мужчины, та грозилась его убить. Правоохранители отправились к ним домой и выяснили подробности инцидента.

Как оказалось, накануне в семье возникла крупный скандал. Не удовлетворившись словами, женщина со злости схватила скалку и начала яростно бить оппонента, попутно высказывая угрозы убийства. После этого мужчина испугался за свою жизнь и уведомил о поступках жены сотрудников МВД. Полицейские задержали подозреваемую и возбудили против неё уголовное дело по соответствующей статье. Согласно Уголовному кодексу, за подобные угрозы человека могут лишить свободы до 2 лет. Стоит отметить, что задержанная свою вину полностью признала.