В Сибири студент ранил однокурсника и умер

10 мая в Сибири случилось чрезвычайное происшествие: в Барабинском районе Новосибирской области первокурсник, который учился в колледже транспортных технологий имени Лунина, нанес травму своему однокурснику и умер. К месту случившегося инцидента уже едет врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщают СМИ, 10 мая в стенах Новосибирского колледжа юноша нанес травму своему однокурснику, после чего погиб. Пресс-служба правительства Новосибирской области рассказала, что студент травмировал своего знакомого и закончил жизнь самоубийством.

Ситуация уже взята под контроль, на место случившегося инцидента отправился врио губернатора Травников. Помимо этого, в колледж едет комиссия по делам несовершеннолетних, для расследования ЧП уже создана специальная рабочая комиссия.

О пострадавшем студенте пока ничего не известно. За его состоянием следит Минздрав области, лечение пострадавшего поместили под специальный контроль ведомства. В МВД И СК, а также в Минздраве области комментарии по случившемуся обещают дать немного позже, когда появится информация и следствие выяснит все обстоятельства происшествия.

Как сообщили СМИ, студент принес в колледж оружие огнестрельного типа. Из него он выстрелил в однокурсника. Также сообщается, что в инциденте пострадали три человека, один попал в больницу с раной от оружия, а два других получили переломы, когда выпрыгивали из окна, спасаясь от вооруженного юноши.