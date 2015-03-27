Пилот ВМС США начал задыхаться в истребителе над Сирией

В марте пилот ВМС США едва не скончался от нехватки кислорода в самолете Boeing F/A-18E/F Super Hornet, пролетая в небе над Сирией. Об этом пишет издание The War Zone.

7 марта во время выполнения задания в сирийской воздушной зоне летчик начал задыхаться и решил экстренно приземляться на турецкую авиационную базу Инджирлик. Посадив истребитель, военный не сумел покинуть кабину своими силами. Ему на помощь пришли медики, которые диагностировали симптомы гипоксии. Выяснилось, что второй из двух Super Hornet также экстренно вернулся на базу.

The War Zone приводит слова инсайдеров в ВМС. Источники утверждают, что вылеты обоих Boeing F/A-18E/F Super Hornet откладывали по причине неполадок в системе подачи кислорода на одном из них. Позднее аналогичные проблемы выявили и на втором самолете. Стоит отметить, что истребители принадлежат 136-й летной эскадрильи. Она вместе с группой под предводительством авианосца "Гарри Трумэна" обстреливала позиции сирийских боевиков "ИГ*", начиная с 3 мая.

Военный врач ВВС США Джей Флоттманн отметил, что пилоты испытывают недомогания из-за высоких нагрузок, возникающих из-за факторов полета на большой высоте, особенностей конструкции самолетов и снаряжения. Полковник добавил, что американские ВМС и ВВС имеют разные предполетные допуски и требования к снаряжению экипажей.