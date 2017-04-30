В Петербурге вследствие опечатки датой окончания Великой Отечественной войны стал 1945 год

Местные власти Петербурга заказали баннер с поздравлением ко Дню Победы. Жителей удивила оригинальность местной администрации и муниципального совета, так как они перенесли конец Отечественной войны на 1495 год.

Баннер был установлен как декорация на праздничном концерте в Петербурге, на котором всех поздравляют с праздником 9 мая от лица администрации города. Местные жители были возмущены грубой ошибкой на плакате, который увидят все горожане Петербурга. На баннере большими цифрами написано, что конец Великой Отечественной войны был в 1495 году.

На эти возмущения отдельная группа жителей сказала, что эта опечатка не такая страшная, как в Липецке, где горожан поздравили «С Днём беды!».