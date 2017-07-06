После взрыва грузовика британка 6 часов загорала у пламени

В Британии на автотрассе M62 произошло ДТП, в результате которого случился взрыв и возгорание грузовика. Это привело к 3-часовой пробке. Пассажирка одной из машин, что ждали, пока дорогу освободят, решила принять в этот период солнечную ванну, как сообщает VladTime.

ДТП имело место в районе города Рочдейл в Большом Манчестере. Произошёл взрыв огромного танкера с кислородом. Некоторых водителей это напугало, и они попытались узнать, что с водителем, а также не угрожает ли происходящее их жизням.

Спокойнее всего себя повела одна девушка, которая направлялась с возлюбленным в Блэкпул. Она вышла из машины с большим одеялом, постелила его на асфальт и легла, решив принять солнечную ванну. Через некоторое время несколько женщин последовали её примеру, отмечая потом в Сети, что везде нужно искать пользу.