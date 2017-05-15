В Украине перед Днем Победы из-за пиджака с наградами убили ветерана ВОВ

В Украине 93-летний ветеран ВОВ, который жил под Одессой в селе Вольное, был до смерти избит из-за пиджака с наградами. По данным из украинских СМИ, ветерана жестоко убил его 33-летний знакомый, который уже задержан и обозначен как подозреваемый.

Как сообщается, перед Днем Победы к 93-летнему ветерану ВОВ пришел в гости его 33-летний знакомый. Мужчины распивали спиртное, когда гость заметил пиджак с наградами. Ветеран не стал отдавать дорогую ему вещь и начал отбирать пиджак у мужчины, который пытался его отобрать. В итоге, гость стал жестоко избивать пожилого мужчину. Шум в доме ветерана услышал сосед, который поспешил на помощь. Однако, помочь пожилому мужчине или задержать гостя, хотевшего отобрать пиджак с военными наградами, он не смог.

По подозрению в убийстве полиция уже задержала 33-летнего мужчину. Если его вина будет доказана, что ему могут присудить пожизненное тюремное заключение. Жители села и пользователи Сети, узнавшие о происшествии, требуют устроить самосуд и наказать убийцу ветерана.

Украинский юморист Михаил Шнайдер прокомментировал ситуацию в своем Facebook. По словам Шнайдера, ветеран прошел через всю войну, а погиб из-за сотен гривен, которые грабитель хотел получить с продажи его наград. Случившееся юморист назвал «страшной и извращенной действительностью».