В Домодедово полуголая и пьяная автоледи в День Победы протаранила 6 машин, есть пострадавшие

В подмосковном Домодедово пьяная автоледи на Каширском шоссе протаранила сразу шесть автомобилей. После произошедшего полуголая девушка поругалась со всеми пострадавшими и попыталась скрыться, однако ей этого не удалось.

Как стало известно, в День Победы, 9 мая, на Каширском шоссе произошло массовое ДТП, виновницей которого стала женщина. Так, в состоянии алкогольного опьянения ей было довольно сложно вести машину, в результате чего пострадали невиновные люди. Она на большой скорости протаранила сразу шесть автомобилей, затем полуголая выскочила из своего авто и тут же набросилась на пострадавших водителей, обвинив их в произошедшем.

После ссоры с пострадавшими "шальная императрица" попыталась заскочить в свою машину и скрыться, однако ее задержали другие участники ДТП. Один из мужчин даже нанес ей удар по лицу, чтобы она пришла в себя и осознала, что происходит. Тут уже на помощь пришли товарищи автоледи, которые все это время наблюдали за происходящим из машины.

На место происшествия тут же вызвали полицию и скорую, так как в ДТП получили травмы как минимум три человека, по предварительным данным, пострадал и маленький ребенок. Четыре из шести пострадавших автомобилей не подлежат восстановлению. Сотрудники полиции ведут расследование по факту произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.