В Одессе 9 Мая задержали мужчину за лозунги "Слава президенту Путину"

В Одессе во время акции "Никто не забыт, ничто не забыто", по аналогии с "Бессмертным полком", задержали мужчину, который выкрикивал лозунги "Слава президенту Путину" и "За Донбасс". Отмечается, что на прошедшей акции присутствовали более 1000 человек.

Как стало известно, в среду, 9 мая, в Одессе прошла акция "Никто не забыт, ничто не забыто", на которую вышли более 1000 человек с портретами своих родственников, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Одесситы выкрикивали различные лозунги, в результате чего некоторые из участников акции оказались в отделении полиции.

Так, один мужчина прямо на камеру журналистам громко скандировал "Слава президенту Путину", за что его задержали правоохранители. Еще несколько человек попали в отделение за лозунги "За Донбасс", у двух участников акции обнаружили георгиевские ленточки.

Также в полиции оказался и один из автомобилистов, на чьей машине нашли советский флаг, танк Т-34, георгиевскую ленту и надпись "На Берлин!".