В Харькове Красная звезда в День Победы на паровозе была прикрыта украинским флагом

В Харькове мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, не обошлось без сложностей. Рядом с Мемориалом славы не демонстрировали технику, а Красная звезда на паровозе, что пустили на Южном вокзале, была прикрыта при помощи украинского флага, как сообщает VistaNews.

Декоммунизировать украинский город Харьков активно начали 3 года назад. Тогда произошло массовое переименование улиц, площадей, станций метро, а с большинства построек исчезла Красная звезда. Однако на паровозе, главной достопримечательности военных времён, её сохранили.

Причина - чтобы не был разрушен корпус. Однако когда проходил парад ко Дню Победы, Красная звезда оказалась прикрыта с помощью украинского флага. Реакция местных жителей на такое решение была неоднозначной. Одни посчитали это правильным, а другие отметили, что делать так всё-таки не следовало.