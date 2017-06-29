В Красноярске на Параде Победы парень разбил себе голову, желая помочь девушке

Житель Красноярска во время праздничного парада в честь Дня Победы разбил голову. Отмечается, что он хотел посадить свою девушку себе на плече, однако не рассчитал силы и они вдвоем рухнули вниз.

Как стало известно, на праздничном параде в Красноярске не обошлось без кровавого инцидента. Так, молодой человек пришел полюбоваться на парад вместе со своей девушкой. В какой-то момент его возлюбленная пожаловалась, что практически ничего не видит, потому парень решил посадить ее себе на плече. Попытка сделать доброе дело оказалось неудачной и молодые люди вместе упали вниз.

По некоторым данным, парень потерял сознание, а девушка не пострадала, просто немного испугалась. В Сети появились кадры с места ЧП, на них видно сидящего окровавленного парня, который держится за голову. Кроме внешних повреждений, никаких травм у парня не обнаружили.

Информация о том, что молодой человек получил сотрясение мозга оказалось ложной, сведения о потери сознания также пока ждут подтверждения.