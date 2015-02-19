В Ростове после парада ко Дню Победы танк попал в ДТП

9 мая в Ростове после парада ко Дню Победы танк Т-34 попал в ДТП, бронемашина не смогла подняться на платформу и съехала вниз. Запись с аварией, в которую попал танк, уже попала в Сеть, по словам очевидцев, такая же ситуация происходила и на репетиции парада.

В социальных сетях появилось сообщение, в котором житель Ростова рассказал о случившемся после парада происшествии. После того, как техника прошла на параде в честь Дня Победы, машины начали разъезжаться.

Танк Т-34 должен был заехать на платформу погрузчика, однако, у бронемашины этого не получилось. Танк пытался заехать на платформу, ему это почти удалось, но уже в самом верху бронемашина наклонилась влево и резко скатилась назад. Видео с танком, который не смог заехать на платформу, стремительно набирает популярность в Сети. В комментариях пользователи пишут, что с таким же трудностями танк сталкивался и на репетиции парада.

Как сообщают очевидцы, никто из людей при ДТП с танком не пострадал. Когда танк стал стремительно съезжать вниз, люди стали расходиться. Затем, машина с платформой для погрузки и перевозки танка отъехала дальше, предоставив танку возможность выровняться. Инцидент случился на Большой Садовой.