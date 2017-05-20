В Польше перекрыта автотрасса из-за 12 тонн жидкого шоколада

На польской трассе А2, которая располагается между Варшавой и Познанью произошло ДТП. Перевернулся грузовик, перевозивший жидкий шоколад. В результате дорога была заблокирована, а водитель госпитализирован из-за полученных травм.

Обстоятельства происшествия доподлинно неизвестны. Водитель грузовика по еще неизвестным причинам не смог справится с управлением и въехал в ограждение на трассе, в следствии чего фура перевернулась и содержащиеся в ней 12 тонн шоколада в жидком виде вылилось на дорогу, движение по обе стороны было прекращено, так как по нему невозможно проехать.

На место происшествия были вызваны представители пожарной службы, они пытаются поставить фуру на колеса и очистить дорогу от разлитого шоколада с помощью воды. По словам представителей экстренных служб, по-другому очистить автотрассу не получится, поэтому это может занять несколько часов, прежде чем движение снова восстановится.

Известно, что во время майских праздников в Польше произошло большое количество дорожных аварий. По словам экспертов, за это время в ДТП умерло 72 человека.