В Конго зафиксировали вспышку эпидемии Эболы

Демократическая Республика Конго подтвердила вспышку Эболы. На сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается, что в Конго от заражения геморрагической лихорадки Эболы погибли 17 человек, еще у 21 местного жителя медики зафиксировали симптомы опасной болезни.

8 мая, в населенном пункте Бикоро, что в Конго, была зафиксирована вспышка Эболы. Данные о вспышке были официально обнародованы после получения результатов лабораторного исследования. В республиканском Минздраве обратились в ВОЗ с сообщением о том, что два из пяти взятых у пациентов образцов показали заражение Эболой. Исследования проводились учеными из института в Киншасе.

В ВОЗ уже прокомментировали ситуацию. Замдиректора организации Питер Салама сообщил, что главной целью по приоритетности для ведомства стоит визит в Бикоро. Там эксперты намерены провести работы, которые будут осуществляться вместе с властями Конго. Запланированные меры смогут снизить смертность от очередной вспышки Эболы.

По данным, вспышка Эболы в Конго стала девятой по счету зафиксированной вспышкой. В первый раз заболевание было зафиксировано в 1976 году.