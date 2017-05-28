В Вологде на концерте ко Дню Победы с высоты сорвалась 17-летняя гимнастка

8 мая, во время праздничного концерта, который был посвящен празднику Победы, в Вологде была травмирована гимнастка. 17-летняя девушка во время выполнения трюков с веревкой упала с 3-метровой высоты на пол, со сцены ее уносили на носилках.

О происшествии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. По словам мэра, 8 мая, во время концерта ко Дню Победы, который состоялся в стенах спорткомплекса «Вологда», 17-летняя гимнастка показывала трюки на веревках. Девушка сорвалась с высоты, примерно в 3 метра, и упала на пол.

Гимнастку со сцены на носилках уносили врачи скорой помощи, которые доставили ее в больницу. Там ей диагностировали сотрясение мозга. Девушка чувствует себя хорошо, медики оставили ее под присмотром, хотя она уже собиралась отправиться домой. Мэр навестил гимнастку в больнице, там он пожелал ей выздоровления.

Концерт, после падения гимнастки, прекращать не стали. В мероприятии приняли участие порядка 700 человек, среди которых были танцоры, музыканты и циркачи Вологды и Череповца. Помимо этого, на концерт были приглашены работники силовых ведомств, ученики кадетских школ, ветераны ВОВ, труженики тыла и люди, чье детство пришлось на годы войны.