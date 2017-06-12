В Новосибирске жители пришли в ужас от рассыпанного на пол хлеба в День Победы

Жители Новосибирска возмутились тем, что экспедиторы рассыпали хлеб на землю, а после подняли его из лужи и отправили на прилавки. По мнению очевидцев, в День Победы, когда ветераны празднуют пережитую ВОВ, где хлеб ценился очень дорого, такой поступок является «кощунственным».

В социальной сети «ВКонтакте» жители Новосибирска рассказали об инциденте, который случился 9 мая. Рядом с магазином экспедиторы не смогли удержать поддон с хлебом, который в результате упал на землю. Несколько буханок упали в лужу, но экспедиторов этот факт не сильно смутил.

Грязный хлеб был поднят с земли и луж, его погрузили обратно в машину. Как предположили пользователи, буханки развезут по магазинам, а ничего не подозревающие покупатели будут есть хлеб, лежавший в луже.

Ролик, на котором мужчины собирают с пола хлеб и укладывают его обратно в лотки, уже опубликован в одном из местных сообществ Новосибирска. Пользователи ужаснулись от увиденного и отметили, что в День Победы такой поступок можно смело назвать «кощунством». Многие вспомнили, что хлеб во времена войны был очень ценен, его редко видели солдаты, буханка могла стоить очень дорого. Пользователи отметили, что в такой день так относится к хлебу недопустимо.