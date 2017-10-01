В Дагестане двое боевиков взорвали могилу одного из духовных лидеров мусульман

В Республике Дагестан в селе Новый Чиркей, что находится в 19 километрах к востоку от города Кизилюрт, в ночь с 8 на 9 мая кто-то взорвал могилу одного из духовных лидеров мусульман Дагестана Саила афанди Чиркейского.

Издательство «Регион online» сообщило о том, что в содеянном преступлении правоохранительные органы подозревают двух боевиков. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Имена злоумышленников уже известны. Силовики вычисляют место, где они находятся и бросают все свои силы на их поиск.

Сами жители Дагестана предупреждают о том, что это вполне может быть провокацией, поэтому просят никак не реагировать на это злодеяние. Могилу суфийского шейха планируют восстановить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Новом Чиркее как и у многих селах Кизилюртовского района завершилась реконструкция оросительных сетей. Это помогло уменьшить риск затопления жилищ и сельского хозяйства этого района.