В День Победы автомобилисты из Волгограда едва не задавил толпу отдыхающих из-за ГИБДД

9 мая по вине ГИБДД автомобили едва не травмировали жителей Волгограда, отмечающих День Победы в центре города. Очевидцы сняли события на камеру и показали на Youtube.

Горожане большой толпой собрались на перекрестке улиц Мира и Комсомольской с целью посмотреть на праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в ВОВ. На видео видно поток машин и общественного транспорта, который остановился в нескольких метрах от большого незащищенного скопления народа. Люди вышли из маршрутки, автомобили начали суетливо искать место для разворота. Этот процесс составил большую проблему для городского автобуса, ведь проезжая часть на улице Мира достаточно узкая.

Автор ролика Алексей Ульянов обращает внимание, что трагедия могла случиться из-за халатного бездействия дорожных инспекторов. Они должны были заблокировать проезд в центр по Комсомольскому мосту. Из-за этого пешеходы оказались под угрозой наезда, а водителям пришлось нарушать ПДД для совершения разворота.