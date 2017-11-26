Греция эсктрадировала в Росси забытого бизнесмена из списка Титова

Власти Греции экстрадировали в Россию Эрнеста Кима, предпринимателя из списка Бориса Титова. Так 9 мая объявил представитель омбудсмена Дмитрий Григориади.

Генеральный директор фирмы "Спецстройжилье-Групп" подал заявку на включение в список уполномоченного по правам человека при президенте РФ. Напомним, что Борис Титов предложил принимать из-за границы российских бизнесменов, которые уехали туда из-за риска уголовного наказания. Эрнест Ким был арестован и целый год провел в тюрьме на территории Греции, забытый россиянами.

После обращения бизнесмена, дипломаты связались с греческими властями и добились быстрой экстрадиции. По информации Дмитрия Григориади, Эрнест Ким уже прибыл в Москву и сейчас находится в следственном изоляторе №4 в ожидании суда.

Согласно данным подчиненного Титова, в 2008 подозреваемый подписал договор о долевом участии с ипотечной компанией "Икмо". Он пообещал предоставить корпорации 31 квартиру, однако одну из них продал за 4,5 миллиона другому лицу без ведома "Икмо", указав однако в акте передачи. Со временем Арбитражный суд разрешил конфликт бизнесменов. Предприятие Эрнеста Кима перечислила пострадавшей стороне необходимую сумму, чем полностью покрыла ущерб. "Икмо" претензий более не имеет, однако тяжкий характер преступления не позволяет следователям прекратить дело даже в условиях примирения сторон. Расследование предстоит продолжить УМВД по Химкам.