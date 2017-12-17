В «Домодедово» на борту самолета нашли труп собаки

29 апреля в аэропорту «Домодедово» на борту самолета, прилетевшего в Москву из Бразилии, был найден труп собаки. Мертвое тело животного направили на экспертизу для проверки на наличие в трупе опасных заболеваний, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как сообщается, при проверке прибывшего в Москву самолета был найден труп собаки. Мертвое тело животного, обнаруженное на борту прилетевшего из Бразилии воздушного судна, уже отправили на специальную экспертизу.

Специалисты из ветеринарной лаборатории проверят, есть ли в трупе какая-либо опасная инфекция и несет ли мертвое тело собаки угрозы для жизни людей. О найденном на борту самолета трупе собаки сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Эксперты ведомства проводили ветеринарный контроль и осматривали самолет, во время чего и нашли мертвое животное. О том, как на борту оказался труп собаки и несет ли данная находка опасность для жизни людей или животных – пока не известны. Подробности случившегося инцидента станут известны после того, как эксперты получат результаты анализов и будут знать, заражен ли труп инфекционными заболеваниями.