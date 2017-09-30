В Петербурге светофор празднично загорелся ко Дню Победы

Ночью 9 мая в Кировском районе Санкт-Петербурга жителей поразил загоревшийся светофор. Охваченный огнем прибор сфотографировали пользователи социальных сетей.

Около 3:40 прохожие заметили яркую вспышку пламени на перекрестке Краснопутиловской и Кубинской улицы. Светофор загорелся рядом с пешеходным переходом и существенно оплавил дорожные знаки. Горящие части корпуса, оплавившись, упали на асфальт.

Вскоре к месту происшествия прибыла бригада пожарных на спецмашине, которая погасила светофор и пылающие части на земле. Они предполагают, что пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания прибора. Но комментаторы в соцсетях придерживаются другого мнения. Они с юмором отмечают, что таким образом светофор устроил торжественный фейерверк по случаю Дня Победы. Некоторые предполагают также поджог со стороны неизвестных хулиганов.