Жителей Воронежа рассмешили качели для великанов

В Воронеже на детской площадке появились качели для детей-великанов. Местный житель показал снимки неудобной конструкции в социальных сетях.

По информации автора, чересчур высокие качели построили рядом с 5 домом по улице 60-лет ВЛКСМ. На опубликованных фотографиях видно, что сидение располагается выше пояса среднего человека и едва ли не превышает рост ребенка 4-5 лет. Самостоятельно детям взобраться на него почти невозможно. Более того, не каждый взрослый сумеет запрыгнуть.

Пользователи социальной сети обратили внимание, что коммунальщики просто поставили сооружение на землю и не закрепили его, как следует. Предполагается, что со временем рабочие зароют опоры в землю на подходящей высоте. Однако непонятно, почему рядом с качелей нет предупреждения об опасности и запрете кататься до завершения работ над объектом. Один из комментаторов с иронией отметил, что так дети наверняка не будут цепляться ступнями о землю.