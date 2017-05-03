В Приморье нашли кладбище жестоко убитых кошек

В приморском городе Артем на заброшенной стройке нашли массовое захоронение жестоко убитых кошек. На пустыре местные жители обнаружили тела растерзанных кошек, некоторые из трупов обвязаны проволокой, видны следы насилия.

Жители города Артем пришли в ужас от шокирующей находки. На территории стройки, где часто гуляют дети и подростки, прямо на земле лежат трупы кошек. По словам женщины, которая видела ужасное кладбище, по всей территории летают мухи, на некоторых кошках намотана проволока. У погибших животных «повылазили» глаза и зубы.

Судя по тому, что кошки обмотаны проволокой, жители предполагают, что в городе завелся живодер, которые жестоко убивает несчастных животных, пользуясь их беззащитностью. Трупы котов и кошек замотаны в тряпки, некоторые просто лежат на земле.

Местные жители требует, чтобы власти обратили внимание на данный инцидент и нашли живодера, который истерзал так много кошек. многие очевидцы заявили, что увиденное повергло их в шок, а дети, которые могут случайно увидеть стихийное кладбище измученных до смерти животных, могут получить стресс или травмирование психики.