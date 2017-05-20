"Пощекотал нервы": В Ростове парню во время прохождения квеста отрубили палец

В Ростове-на-Дону во время игры в хоррор-квест 24-летний парень лишился среднего пальца на руке, актер случайно отрубил его. Отмечается, что организаторы квеста не оказали помощи и друзьям парня нужно было самостоятельно предпринимать меры по спасению товарища.

Как стало известно, в Ростове молодой человек в компании друзей захотел "пощекотать нервы" и отправился в заброшенное здание на Курской, где проходил квест "Психоделика". Вместе с друзьями они выбрали средний уровень и игра началась.

По словам очевидцев произошедшего, в какой-то момент в помещение вошел переодетый актер с настоящим топором, приказал 24-летнему парню положить руки на землю и стал махать перед ними холодным оружием. В определенное время что-то пошло не так, топор соскочил и отрубил средний палец молодому человеку.

Организатор квеста не смог оказать первую помощь пострадавшему, у него не оказалось аптечки. Друзья парня тут же вызвали скорую и постарались остановить кровотечение. Хирурги не смогли спасти палец, кроме того им пришлось отрезать часть плоти, чтобы избежать заражения.

Пострадавший заявил на организаторов "Психоделики" в полицию и они сейчас разбираются в произошедшем.