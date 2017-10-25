В Петербурге парень зарезал 20-летнюю девушку

В Петербурге задержали главного подозреваемого в преступлении. Парень с ножом расправился с 20-летней студенткой.

Это произошло 6 мая. Молодая девушка, приехавшая з Новосибирска в целях учебы, пригласила парня к себе. Они общались, после чего началась ссора. В итоге молодой человек напал на девушку и заязалсь драка. Судебные медицинские эксперты определили, что девушка скончалась после того, как ей нанесли больше десяти ударом ножом, на ее теле остались ранения от холодного оружия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов задержали парня, однако в его мотивах никто еще не разобрался.

Напомним, что недавно в Уфе женщина убила и сожгла труп своей собутыльницы. Выяснилось, что она пришла в гости к своей подруги. Вместе они выпили большое количество алкоголя, после этого завязался конфликт. Гостья набросилась на свою собутыльницу с ножом. После того, как жертва скончалась, убийца включила газ в квартире и подожгла жилье вместе с трупом. Так она старалась скрыть свои следы. Оказалось, что женшина невминяема. Судом она была отправлена на лечение.