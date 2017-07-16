В Нижнем Новгороде‍ водитель мусоровоза насмерть задавил пенсионера

В Нижнем Новгороде‍ 32-летний водитель мусоровоза насмерть задавил 74-летнего пенсионера, что за ответит перед судом. Согласно данным прокуратуры, инцидент произошел 27 января в одном из дворов многоэтажных домов по улице Богородского.

Сотрудники СУ Следственного комитета по Нижегородской области сообщают о случае, в ходе которого водитель мусоровоза насмерть задавил пенсионера. Согласно инфомарции, которую они передают, инцидент был зафиксирован в этом году 27 января. По предварительной версии, трагедия произошла по вине водителя, который проявил неосторожность в управлении транспортным средством.

Как сообщается, в указанный день 32-летний мужчина, находясь за рулем мусоровоза, заехал во двор одного из многоэтажных домов по улице Богородского в Нижнем Новгороде‍. Он должен был удостовериться, что на его пути нет людей, прежде чем дал ход назад к контейнерам, однако не сделал этого, тем самым нарушив правила дорожного движения. По причине такой халатности скончался пенсионер, за что водитель предстанет перед судом. Согласно Уголовному кодексу, ему грозит наказание в виде заключения сроком до пяти лет.