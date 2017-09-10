В Ленобласти мужчина получил травмы половых органов после задержания ФСБ

В Ленобласти 57-летний мужчина поступил в больницу со страшными травмами половых органов. Пострадавший рассказал, что получил травмы в результате задержания сотрудниками ФСБ.

Как стало известно, в понедельник, 7 мая, в одну из городских больниц Ленобласти поступил 57-летний мужчина в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него разрыв прямой кишки, ушиб мочевого пузыря и другие повреждения половых органов. Сотрудникам полиции пострадавший рассказал, что травмы получил в то время, когда сотрудники ФСБ производили задержание.

По факту произошедшего начата проверка, правоохранители заинтересовались данным инцидентом. Стоит отметить, что в ФСБ показания пострадавшего опровергают, они отмечают, что никаких задержаний в Ленобласти не проводили.