В Стерлитамаке сбили пенсионера насмерть

В Стерлитамаке автомобиль сбил пенсионера насмерть. Об этом пишет ГТРК-ТВ.

Это произошло примерно в 17:00. По улице Уфимский тракт ехал автомобиль "Газель". Водитель, управлявший машиной, наехал на пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. Известно, что из-за полученных травм мужчина скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах и обстоятельствах данного происшествия. Так же работники полиции призывают граждан переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.

Напомним, недавно в Хабаровске внедорожник сбил пешехода. Сообщается, что женщина, которая была за рулем машины, напротив жилого дома наехала на пенсионерку, переходившую дорогу. В результате 71-летняя женщина получила травмы грудной клетки, коленных суставов, туловища и конечностей. Жертву происшествия госпитализировали, после чего отпустили домой. Полиция разбирается в данном деле.