Жительница Ростова обвинила сотрудника МЧС в избиении ее 14-летнего сына

Жительница Ростовской области сообщила о том, что сотрудник МЧС жестоко избил ее сына и чуть не задушил на праздновании 1 Мая. Она отметила, что спасатель распивал спиртные напитки и ему показалось, что мальчик его толкнул, потому он бросился на ребенка с кулаками.

Как рассказала мать пострадавшего, 1 Мая ее 14-летний сын отправился отдохнуть с друзьями в парке и пока он ждал товарищей, заметил рядом компанию пьяных молодых людей. Внезапно один из них набросился на ребенка, начал избивать и заявлять, что тот его толкнул, после чего повалил на землю и принялся душить. После избиения мальчик сразу же сообщил о произошедшем матери и она поехала за сыном, оказалось, что 24-летний обидчик ее ребенка является спасателем МЧС и в тот день был не на службе.

Ребенку стало плохо и его увезли в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также синяки и ссадины по всему телу. Сейчас мальчик находится в больнице, а мать решилась обратиться за помощью в полицию. Там ее ждало разочарование, правоохранители не стали принимать у нее заявление, так как для начала расследования требуется "участие пострадавшего".

На этом женщина не остановилась, сообщила о произошедшем в соцсетях и написала заявление в прокуратуру. В настоящий момент по факту произошедшего ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника МЧС.