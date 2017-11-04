В Саратове обрушилась стена жилого дома, жертв чудом удалось избежать

В Саратове произошел довольно пугающий случай, буквально час назад частично обрушилась стена пятиэтажного жилого здания. Инцидент произошел в понедельник, 7 мая, информации о пострадавших и погибших не поступало.

Как стало известно, буквально недавно на проспекте Строителей в Саратове произошло частичное обрушение жилого здания. По предварительной информации, обрушилась та часть, где находились санузлы, в результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники кинологической службы вместе с собаками, спасатели начали разбирать завалы в поисках возможных жертв.

В настоящий момент остается неизвестной причина обрушения, в произошедшем разбираются специалисты. Известно, что спасатели эвакуировали из здания более 150 человек, при сотрудниках полиции МЧС вскрывает квартиры для того, чтобы убедиться, что в опасном здании нет людей.

По предварительным данным, об обрушении стало известно еще за несколько минут до инцидента, так как один из жителей дома позвонил в МЧС и сообщил, что ему на голову сыпется штукатурка. Прибывшие спасатели срочно начали эвакуировать людей, потому никто не пострадал.