В центре Оксфорда началась стрельба. Об этом пишет ВестиРу.

Местные жители в центре Оксфорда услышали звуки, похожие на выстрелы. Сотрудники правоохранительных органов оцепили всю эту территорию. Представители полиции призывают водителей объезжать Парадайз Сквер. В центр города прибыли несколько машин скорой помощи. Сообщается, что один человек пострадал и получил ранения из огнеопасного оружия. Его травмы совместимы с жизнь. Других официальных подробностей еще неизвестно.

Напомним, недавно заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил о том, что Сирия до сих пор производит химическое оружие. Он полагает, что именно это является причиной того, что правительство Сирии наотрез отказывается предоставлять всю информацию о создании боевых отравляющих веществ для Организации по запрещению химического оружия.