В Москве неизвестный подстрелил прохожего за упрек

7 мая в юго-западной части Москвы неизвестный мужчина подстрелил горожанина, который осмелился сделать ему замечание. Об это пишут столичные СМИ со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

Выстрелы раздались возле второго дома по улице Керченской. По предварительной инфорации, пьяный человек радикально отреагировал на замечание со стороны прохожего. Оскорбившись, он выхватил оружие и выстрелил пострадавшему в голову. Последнего увезли в травмпункт, где медики диагностировали повреждения в области лица.

Стрелку удалось сбежать с места преступления. Сотрудники полиции проверяют обстоятельства стрельбы и прилагают массу усилий для поиска подозреваемого. У него, вероятно, славянская внешность, русые волосы и надета джинсовая куртка.