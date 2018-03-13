В Уфе женщина-бомж жестоко зарезала собутыльницу и сожгла ее труп в квартире

В Уфе женщина без определенного места жительства жестоко зарезала свою собутыльницу, после чего сожгла ее квартиру, напускав в помещение газ. В настоящее время суд признал ее невменяемой и приговорил к принудительному лечению.

Как стало известно, в сентябре прошлого года 53-летняя женщина пригласила в гости свою подругу, которая временно была бомжом, и вместе они распивали спиртные напитки. В определенный момент они серьезно поссорились и гостья, схватив нож, набросилась на хозяйку квартиры. После нескольких ударов ножом женщина скончалась, а гостья открыла все конфорки газовой плиты, напускав газа в квартиру, после чего подожгла ее вместе с трупом хозяйки, скрывая следы преступления.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемую только спустя несколько месяцев в Москве, выяснилось, что она уже отбывала наказание за аналогичное преступление. В результате проведенной экспертизы удалось установить, что женщина является невменяемой, потому суд отправил ее на принудительной лечение.