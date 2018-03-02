В Подмосковье мужчина изнасиловал девушку и сутки держал взаперти

В Подмосковье мужчина изнасиловал 28-летнюю девушку и сутки держал ее взаперти в грязной бытовке в районе садоводческого некоммерческого товарищества на территории городского округа Химки. В полиции жертва появилась ночью 6 мая.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае изнасилования, в ходе которого пострадала 28-летняя девушка. Согласно данным, которые они предоставляют, заявление в полицию от ее лица было составлено ночью 6 мая.

Пострадавшая рассказала, что вечером 5 мая на нее напал неизвестный мужчина и затащил в вагончик строителей, который находился на территории СНТ "Пойма". В ту ночь она подверглась насильственным действиям сексуального характера с его стороны, а также была им избита. После этого он сутки держал ее взаперти.

Ранее агентство новостей "Версия. Инфо" сообщало о случае изнасилования пенсионерки молодыми парнями, который произошел накануне в Омской области.