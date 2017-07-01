В Нижнем Новгороде загорелась маршрутка

В Нижнем Новгороде на Канавинском мосту загорелась маршрутка. Об этом пишет НТЛ Приволжье.

Инцидент произошел в понедельник 7 мая примерно в 16:00 часов. На место происшествия приехала машина пожарной службы. Известно, что на Канавинском мосту полностью перекрыли движение в обе стороны по причине возгорания в маршрутке. Все 26 человек, которые в этот момент были внутри транспортного средства эвакуировались самостоятельно еще до приезда спасателей.

Напомним, недавно в Грузии в ДТП с автобусом погибли два человека. Сообщается, что у автобуса случилась проблема с одним из колес. По этой причине мужчина, сидевший за рулем, не справился с управлением. После этого автобус все же перевернулся. Известно, что семнадцать человек пострадали: им достались серьезные травмы. Еще два человека скончались на месте. Пострадавших отвезли на машине скорой помощи в больницу на госпитализацию. Сотрудники правоохранительных ведут расследование по факту случившейся аварии и узнают личности каждого, кто находился в автобусе.