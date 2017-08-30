Экс-сенатор Джабраилов просит вернуть изъятый судом наградной пистолет

Бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов ходатайствует о возвращении ему наградного пистолета, который суд забрал после стрельбы в московском отеле. Так 7 мая объявила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

В августе 2017 года Умар Джабраилов находился в номере дорогого отеля в центре столицы и сделал там несколько выстрелов в потолок. Сам он покаялся перед представителями власти и оправдал его сильными переживаниями, нервным срывом и состоянием аффекта. Он добавил, что в прошлом получил контузию, участвуя в боевых действиях. Во время КТО на территории Чечни Умар Джабраилов воевал и уволился офицером запаса.

Суд учел все обстоятельства инцидента и приговорил Умара Джабраилова к штрафу в 500 тысяч рублей и конфискации наградного оружия для передачи в полицию. Теперь же осужденный просит вернуть ему не только пистолет, но также право на ношение и хранение этой стрелковой единицы.