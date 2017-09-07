В Уганде леопард похитил и растерзал маленького ребенка

В Уганде ищут леопарда, который похитил и растерзал трехлетнего ребенка.

Это случилось, когда малыша оставили с няней в семейном домике на сафари. Однако она не заметила, как ребенок без ее разрешения вышел наружу. Камеры наблюдения, установленные на месте происшествия, показали, что ребенка схватил леопард у унес с собой. Все начали активный поиск, но все было безрезультатно. Только через несколько дней под деревом в саване нашли останки от его тела.Теперь леопарда ищут, так как сотрудники Национального парка полагают, что этот зверь несет угрозу и посетителям, и работникам.

Напомним, недавно в Кеми девочку побили сверстники. Видео с издевательствами школьники опубликовали в социальной сети. К слову, на месте происшествия так же были наблюдатели. Однако кроме записанного ролика они ничего не сделали. Лишь отметили, что у одной из нападавших был нож. Личности участников драки и того, кто ее снимал на камеру, уже установили. Ведутся разбирательства.