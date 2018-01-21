На юге Ставрополя в жилом доме прогремел взрыв, есть погибшие

В Ставрополе в многоэтажном жилом доме по улице Шпаковская раздался взрыв. В социальных сетях сообщают, что спасатели эвакуируют детей из школ, находящихся поблизости.

Очевидцы в соцсетях распространили информацию о том, что в одном из многоэтажных домов по улице Шпаковская раздался громкий хлопок, словно что-то взорвалось. На место инцидента тут же выехали сотрудники полиции и спасатели, которые стали выводить детей из школ, которые находятся рядом.

По предварительным данным, взрыв раздался на 8 этаже, его точные причины уточняются, есть сведения об одном погибшем в результате инцидента.

Стоит отметить, что Telegram-канал Mash сообщает, что по неподтвержденной информации, в доме, где раздался взрыв, неизвестный мужчина подорвал себя гранатой.

В настоящий момент спасатели сообщают, что причиной взрыва послужил не хлопок бытового газа, а нечто иное. Серьезных разрушений нет, отмечается, что больше никакой опасности для жизни жильцов дома произошедшее не предоставляет.