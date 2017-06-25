Пьяный житель Петербурга шокировал соседей странными ритуалами во дворе

Житель Петербурга в состоянии алкогольного опьянения устроил во дворе дома по улице Карпинского весьма странный ритуал. Он соорудил различные конструкции вокруг сквера, затем облил все бензином и поджег.

Как стало известно, в ночь на 7 мая неадекватный 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поверг в шок соседей своими таинственными ритуалами. Так, он развел во дворе костер, соорудил вокруг него какие-то конструкции, после чего облил все бензином и поджег. Огонь с "пентаграмм" едва не задел стоящий рядом автомобиль, из-за чего очевидцам пришлось вызвать полицию.

Позднее жильцы дома рассказали прессе, что это уже не первый раз, когда мужчина удивляет соседей своими выходками. Так, однажды он во дворе дома на клумбе закопал дверь, в другой раз вырыл могилу, подпиливал и раскрашивал деревья по своему вкусу, имитировал зиму в подъезде, рассыпая пенопласт, а также практически ежедневно "достает" сотрудников ЖЭКа просьбами привезти ему папоротник.

Местные жители отметили, что хорошо знают этого мужчину, он является гомосексуалистом. Недавно его партнер скончался и теперь он живет вместе со старенькой мамой.