Возле московского завода обнаружили труп мужчины

На территории московского завода обнаружили труп мужчины.

Это случилось 5 мая. На территории одного из заводов в российской столице нашли труп мужчины. Это был работник предприятия. Его мертвое тело нашла его начальница. Известно то, что это было самоубийство. Доказательством того, что мужчина покончил с собой, является то, что на месте рядом с трупом нашли предсмертную записку. В своем последнем письме умерший мужчина попрощался с близкими и членами своей семьи. Правоохранительные органы ведут расследование по этому делу.

Напомним, недавно в Омске вахтовик ударил топором своего спящего коллегу. Известно, что два товарища вместе проводили время и выпивали алкогольные напитки. Во время беседы между ними началась ссора. Один из них ударил другого ладонью по щеке, после чего от опьянения уснул. Обиженный вахтовик напал на спящего с топором и нанес ему удары по голове. От шума проснулся третий их коллега и после увиденного вызвал скорую и правоохранительные органы. Врачи госпитализировали пострадавшего и диагностировали ему черепно-мозговую травму.