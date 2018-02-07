В Омске вахтовик топором изрубил коллегу из-за пощечины

В ночь на 7 мая в Омске вахтовик изрубил топором своего спящего коллегу из-за пощечины. Отмечается, что в момент ссоры жители Кемеровской области распивали спиртные напитки, отмечая окончание вахты.

Как стало известно, трое жителей Кемеровской области работали в Омске вахтовым методом и 6 мая у них как раз окончилась рабочая смена, что они и решили отметить распитием спиртных напитков. Закупившись, они отправились в квартиру по улице 22-го Апреля, которую снимали, и начали выпивать. В какой-то момент между двумя мужчинами возникла ссора и один дал другому пощечину, после чего отправился спать.

Дождавшись, пока коллега заснет, обиженный мужчина взял топор и набросился на него, нанося удары в область головы. Шум разбудил третьего мужчину, он ворвался в комнату и отобрал у разъяренного коллеги топор, после чего вызвал скорую и полицию.

Подозреваемого забрали в отделение, а пострадавшего медики увезли в больницу, где диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленные раны головы. В настоящий момент ведется разбирательство по факту произошедшего, свидетель инцидента дает показания в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.