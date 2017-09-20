В Кеми школьники жестоко избили сверстницу на глазах у десятков людей

30 апреля в карельском городе Кемь группа учащихся в школе №2 сильно избила девочку-подростка на глазах у бездействующих зрителей. Видео происшествия появилось в городском сообществе "ВКонтакте" 7 мая.

На записи несколько человек пинают лежащую на земле девушку под нецензурную брань оператора. Никто из присутствующих не попытался встать на защиту пострадавшей. Получив свою долю ударов, она убирается восвояси. Наблюдатель обращает внимание на нож у одной из школьниц. Позднее вдали завязывается ещё одна драка между девочками, которую аналогичным образом никто не пожелал разнять. Возможно, побоялись упомянутого ножа.

Автор публикации обратился к участникам группы, указал на недостатки воспитания и призвал горожан "рассмотреть" истинную натуру детей. Он отметил, что обсуждая на виртуальной "стене" различные ситуации из жизни Кеми, родители забывают о своём родительском долге. Именно поэтому, отчасти, и происходят подобные инциденты. Как он сообщет, на ролике присутствуют дети из 2-й школы, которую заканчивал сам автор.

Позднее ситуацию прокомментировали в региональном УМВД. По данным правоохранителей, в конце апреля школьницы устроили разбор конфликта на стадионе "Юность". Около 18 часов травмы получили два ребенка. 4 мая полицейские приняли заявление от отца одной из пострадавших. В связи с обращением стражи порядка начали проверять обстоятельства.

В группе многие пользователи возмутились поведением современных детей. Одна горожанка рассказала, что участницы драки воспитываются в приличных семьях, ходят на танцы и не вызывают подозрений. Другие комментаторы подчеркнули нехорошую репутацию школы №2 и заявили, что видели нетрезвых школьников возле здания учебного заведения во время дискотеки. Кроме того, одна женщина рассказала, что личности участников потасовки и оператора уже установлены.