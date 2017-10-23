В Татарстане мужчина ударил охранницу детсада ножом и поджег здание

В ночь на 7 мая неизвестный злоумышленник проник на территорию детского сада Альметьевска (Республика Татарстан), атаковал охранницу ножом и поджег учреждение. В понедельник руководитель Альметьевского района Айрат Хайруллин объявил об этом в мэрии во время совещания правительства.

По словам районного главы, некий мужчина пробрался к детскому саду, разбил окно в одном из помещений и пробрался внутрь. Там он столкнулся с дежурившей 60-летней женщиной и нанес ей ножевое ранение. Обезвредив охрану, он воспламенил здание.

В пресс-службе МЧС по региону отметили, что получили извещение о пожаре в 5 часов утра. Огонь разгорелся в подсобке. Пожарные прибыли на место инцидента и за 16 минут устранили пламя, которое к тому моменту распространилось на 10 метров. Пострадавшая женщина госпитализирована.

По словам Айрата Хайруллина, ситуацию уже расследуют правоохранители. Они ведут поиски предполагаемого преступника. Чиновник призвал все профильные ведомства уделить дополнительное внимание мерам безопасности в регионе. В особенности же - в организациях для детей.