В Верблюжье ревнивый муж убил свою супругу

В Верблюжье ревнивый муж из-за измены убил свою супругу.

Это произошло 6 мая. Местный житель села Верблюжье напал на своего соседа и убил свою супругу. Дело в том, что в тот момент, когда 48-летний мужчина зашел в гости к своему соседу, то там находилась его фактическая жена. Из-за чувства ревности мужчина нанес своему сопернику и супруге ножевые ранения. Из-за полученных травм женщина умерла на месте происшествия. Сосед нападавшего отправлен с тяжелыми ранениями в больницу на госпитализацию. Сейчас врачи стараются привести его в нормальное состояние. Известно, что именно мать соседа нападавшего услышала крики и вызвала сотрудников полиции, после чего преступника задержали.

Напомним, что в тот же день в Саратовской области от ножевых ранений пострадал мужчина. Вечером он попал в больницу, где врачи обнаружили у него колотые раны в области груди. Об этом они сообщили сотрудникам правоохранительных оргнанов. Однако пострадавший сказал лишь то, что на него напал неизвестный в его же доме. Полиция подозревает женщину, проживающую с жертвой происшествия.