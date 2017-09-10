Извержение вулкана уничтожило более 30 домов на Гавайях

7 мая вулкан Калуэа начал извергаться на Гавайских островах и уничтожил более 30 домов местных жителей. Об этом уведомляет информагентство Associated Press.

Инцидент произошел на Большом острове архипелага. Днем ранее гавайские спасатели успели эвакуировать из опасной зоны более 1,7 тысяч человек. В зоне наибольшего риска оказались жители городка Леилани-Эстейтс. Некоторым взрослым позволяют пройти к своим домам в опасных районах, чтобы вынести документы, домашних питомцев, лекарственные препараты и самые необходимые предметы. Детей сотрудники экстренных служб туда не пускают.

Калэа проявляет интенсивную активность с 3 мая. Извержение сопровождается землетрясением до 6,9 баллов. Эксперты зафиксировали опасное повышение в воздухе концентрации диоксида серы. Многие геофизические признаки дают им основание прогнозировать, что катаклизм пока далек от завершения.