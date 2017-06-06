Беременность 15-летней жителю Ленобласти придется искупить общественными работами

В Ленобласти 23-летнего парня приговорили к обязательным работам за продуктивные сексуальные отношения с 15-летней гражданкой. Об этом 6 мая уведомляет пресс-служба регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, осужденный с апреля 2016 по январь 2017 года сожительствовал с несовершеннолетней девушкой в городе Сясьстрой. Он был осведомлен о возрасте своей партнерши, но всё равно вступал с ней в половые контакты.

В итоге сожительница забеременела и успешно родила ребенка. На слишком юную роженицу обратили внимание врачи, а затем и следователи. Они привлекли новоиспеченного отца к ответственности. Мужчина сознался в содеянном, раскаялся и попросил о рассмотрении дела в особом порядке. Волховский суд на заседании учел все обстоятельства и вынес приговор. Согласно решению, молодому человеку предстоит отработать на благо родины 240 часов.