У жителя Самарской области изъяли 4 БТР и вооружение для "частной армии"

Сотрудники ФСБ в Самарской области нашли у местного жителя 4 единицы боевой бронетехники и вооружение, которым можно снабдить немалую частную армию. Об этом пишут региональные СМИ со ссылкой на представителей спецслужбы.

Правоохранители изъяли вооружение в поселке Стройкерамика. В ангаре, расположенном на Степной улице, хранились 4 бронетранспортера, 52 единицы стрелкового оружия и 35,7 тысяч боеприпасов к ним. Стоит отметить, что коллекция неизвестного злоумышленника располагает пистолетами, штурмовыми автоматами, пистолетами-пулеметами, дробовиками, пулеметами, полуавтоматическими винтовками и даже ручными гранатометами. При этом ФСБ обнаружила продукцию российской, зарубежной и даже советской промышленности. Можно отметить знаменитый пулемет Дегтярева, ПП Томпсона, ППШ, и прочие редкие огнестрельные единицы.

Кроме оружия и БТР, владельцы ангара оставили внутри грузовик УАЗ с огромным сейфом для транспортировки оружия. Внутри оказались также высокоточные станки, которые преступники могли использовать для изменения и модернизации. Стражи порядка установили, что охотничий карабин "Сайга" переделали для возможности стрелять очередями. В настоящее время они расследуют ситуацию, ищут подозреваемых и ждут результатов экспертиз. Позднее им предстоит возбудить уголовное дело.

Правоохранители предполагают, что владельцем арсенала армейских масштабов является криминальный авторитет Сергей Марченко, который известен под прозвищем Марчелло. Есть информация, что в 90-х этот человек промышлял незаконной торговлей оружием и сбытом угнанных автомобилей. В 1999 году СМИ обвиняли Сергея Марченко в изнасилованиях 13 похищенных девушек. Тогда уголовное наказание его не постигло.