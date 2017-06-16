Гранату РГД-5 и другие боеприпасы нашел возле мусора житель Владивостока‍

Гранату РГД-5 и другие боеприпасы нашел на улице Зои Космодемьянской возле мусорных баков житель Владивостока‍. Впоследствии он вызвал на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, которые по периметру оцепили территорию.

Сотрудники Главного управления МВД по Приморскому краю сообщают о случае, в ходе которого на одной из улиц административного центра были найдены опасные боеприпасы. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован сегодня, 7 мая, в час дня по местному времени. О происшествии звонком в местное отделение полиции сообщил житель Владивостока. Он рассказал, что пришел на площадку, чтобы выбросить мусор и заметил лежащую гранату.

Прибывшие по адресу сотрудники оперативной группы оцепили территорию и перекрыли движение машин в районе автобусного кольца. К боеприпасам были допущены саперы, которые установили, что на месте находилась учебная граната РГД-5, которая не могла причинить вреда людям, а вот сигнальные ракеты в руках детей или подростков могли бы стать причиной серьезных травм. Теперь правоохранители ищут владельца боеприпасов, который не позаботился об их должной утилизации.